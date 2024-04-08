Как передало Агентство окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. В начале ночи в Вирумаа и утром на юге Эстонии пройдет дождь. Местами туман. Ветер западный – юго-западный 3-8, на побережье Вирумаа ночью 11 м/с. К утру ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, в южной Эстонии до 8 градусов.
Дождались ⟩ Завтра в Эстонии потеплеет до 20 градусов
Во вторник днем также малооблачная погода, переменная облачность. На юге страны местами пройдет дождь. Ветер восточных направлений 1-7 м/сек, к вечеру юго-восточный и немного усилится. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла, на побережье - 8-14 градусов.