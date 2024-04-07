По всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение

Уже в субботу поздно вечером скорость ветра в некоторых регионах достигала 20 м/с.

Предупреждение первого уровня означает, что погода потенциально опасна. Если ваша деятельность в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за дальнейшими изменениями погоды.

Согласно предупреждению синоптиков, в воскресенье, 7 апреля, до полудня ​​на островах и западном побережье усилится южный ветер, с порывами 15-20 м/с, после полудня ​​на материке также ожидаются порывы до 15 м/с. Вечером ветер сменит направление на юго-запад.

По всей стране объявлено предупреждение первого (желтого) уровня. Фото: Скриншот сайта Агентства окружающей среды

В воскресенье днем облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами сохранится туман. Кое-где пройдет кратковременный дождь, к вечеру зона осадков распространится на Западную и Северную Эстонию.

Ветер южный - юго-западный, 5-10, порывами до 15, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха днем 10-15, на побережье местами 6-7 градусов тепла.