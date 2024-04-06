Прогноз погоды в Эстонии на воскресенье: велика опасность гололедицы

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. По многим регионам туман. Ветер слабый, переменных направлений, утром южных направлений, 2-8, на островах до 13 м/сек. Температура воздуха ночью -3..+2°C. На дорогах велика опасность гололедицы.