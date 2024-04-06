В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. По многим регионам туман. Ветер слабый, переменных направлений, утром южных направлений, 2-8, на островах до 13 м/сек. Температура воздуха ночью -3..+2°C. На дорогах велика опасность гололедицы.
Прогноз погоды в Эстонии на воскресенье: велика опасность гололедицы
В воскресенье днем облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами сохранится туман. Кое-где пройдет кратковременный дождь, к вечеру зона осадков распространится на Западную и Северную Эстонию.
Ветер южный - юго-западный, 5-10, порывами до 15, на островах и западном побережье 9-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха днем 10..15, на побережье местами 6..7°C тепла.