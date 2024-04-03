Мороз и снег еще задержатся в Эстонии

В ночь на четверг до полуночи на западе страны малооблачная погода и переменная облачность, на востоке облачная погода без осадков. После полуночи облачность по всей стране рассеется. Ветер северный и северо-западный 5-10, порывами до 16 м/с, после полуночи уляжется. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.