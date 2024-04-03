В ночь на четверг до полуночи на западе страны малооблачная погода и переменная облачность, на востоке облачная погода без осадков. После полуночи облачность по всей стране рассеется. Ветер северный и северо-западный 5-10, порывами до 16 м/с, после полуночи уляжется. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.
Мороз и снег еще задержатся в Эстонии
Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Во второй половине дня облачность уплотнится, вечером на западе страны местами пройдут снег и мокрый снег. Ветер северных направлений, во второй половине дня восточных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.