Во вторник в Эстонию придут грозы и дожди

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами слабые дожди, по многим регионам туманы. К утру на острова придут дожди, которые распространятся по стране. Возможны грозы. Ветер слабый, переменных направлений, утром восточных направлений 3-9 м/с. На Хийумаа и северном побережье ветер северо-восточный 6-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 5-8, на юге страны до 11 на побережье местами до 3 градусов тепла.