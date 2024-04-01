В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами слабые дожди, по многим регионам туманы. К утру на острова придут дожди, которые распространятся по стране. Возможны грозы. Ветер слабый, переменных направлений, утром восточных направлений 3-9 м/с. На Хийумаа и северном побережье ветер северо-восточный 6-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 5-8, на юге страны до 11 на побережье местами до 3 градусов тепла.
Во вторник в Эстонию придут грозы и дожди
Днем облачно, на юге страны местами прояснения. По многим регионам дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 2-7, на севере страны северный и северо-восточный 5-11, на побережье до 13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 6-12, на юге страны до 16, на побережье местами 3 градусов тепла.