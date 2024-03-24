Во многих регионах Эстонии не обойдется без мокрого снега и дождя

Ветер преимущественно западных направлений, 2-7 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, утром на материке возможен снег. Ветер западных направлений, 3–8, вечером переменный, 1-5 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 1 градуса тепла.

Днем ожидается преимущественно облачная погода, но к вечеру ожидаются прояснения; по многим регионам дожди и мокрый снег, утром на материке местами возможен и снег. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 5 градусов тепла.