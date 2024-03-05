Галерея ⟩ На пляже уже появились первые загорающие

Днем перед зданием пярнуского пляжа разместились девять любителей солнца, в том числе две таксы - Сара и Каррера.

Среди них в футболке сидел и Калью Метсаотс, который рассказал, что с 1995 года ходит на пляж Пярну, чтобы насладиться солнцем ранней весной. Лучшее место для этого – прямо перед зданием пляжа, поскольку там не дует ветер.

Люди наслаждаются хорошей погодой на пляже в Пярну. Фото: Urmas Luik

По словам Калью, в этом году он ходил загорать три дня подряд, и уже чувствуется, что солнце греет. «Пляжный сезон у нас длится с конца февраля до начала осени», - добавил он.

Загорающий заявил, что помимо получения витамина D, это хорошее место, где можно собраться с друзьями и обсудить происходящее в мире. «Сейчас мы говорили об автоналоге и о том, какие глупые решения принимаются», - сказал он.

Пляжный сезон у нас длится с конца февраля до начала осени. Калью Метсаотс, загорающий

Яак, который сидел рядом с Калью, взял с собой на пляж книгу. «Зимой я собираю все книги, которые хочу прочитать, и начинаю читать их на пляже весной», - сказал он.

Однако мужчины опечалены тем, что их ряды с годами редеют. «К сожалению, жизнь делает свое дело», - вздохнула Калью.

Помимо загорающих, можно увидеть и прогуливающихся по пляжу и людей, наслаждающихся прекрасной погодой на скамейках. А в парке продолжалась весенняя уборка.

Весенняя уборка в Пярну. Фото: Urmas Luik

По прогнозу Агентства по охране окружающей среды, завтра также будет солнечно, температура воздуха до пяти градусов тепла.