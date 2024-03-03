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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ⟩ В ближайшие дни жители Эстонии смогут подзарядиться большим количеством витамина D

BNS
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Солнечная погода в начале весны.
Солнечная погода в начале весны. Фото: Taavi Purtsak

Несмотря на то, что установившейся в выходные плюсовой температуры на новой неделе ожидать не стоит, погода все же останется преимущественно ясной, осадков не ожидается.

По прогнозу Агентства окружающей среды, до полуночи вторника небо будет ясным, после полуночи с севера начнут надвигаться облака. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-9 м/с, на островах и побережье 5-11, порывами до 15 м/с. Температура составит 1-5 градусов мороза. Во вторник погода будет облачной и без осадков, к вечеру небо повсюду прояснится. Ветер северо-восточный 5-11 м/с, на островах и у побережья порывами до 15 м/с. К вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха от -1 до +3 градусов.

Ночь на среду будет ясной. Ветер северо-восточный и восточный 2-8 м/с, в начале ночи на островах и на побережье порывами до 12 м/с. Температура от 2 до 8 градусов мороза. Днем в среду будет солнечно. Ветер северный, на островах - восточный ветер, скорость 1-7 м/с. Температура воздуха от 0 до +5 градусов.

В ночь на четверг с северо-востока начнет усиливаться облачность на материке, на островах небо будет в основном ясным. Погода без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура составит от 1 до 7 градусов мороза. Днем в четверг погода будет с небольшой и переменной облачностью, без осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха от -2 до +4 градусов.

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