ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ⟩ В ближайшие дни жители Эстонии смогут подзарядиться большим количеством витамина D

По прогнозу Агентства окружающей среды, до полуночи вторника небо будет ясным, после полуночи с севера начнут надвигаться облака. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-9 м/с, на островах и побережье 5-11, порывами до 15 м/с. Температура составит 1-5 градусов мороза. Во вторник погода будет облачной и без осадков, к вечеру небо повсюду прояснится. Ветер северо-восточный 5-11 м/с, на островах и у побережья порывами до 15 м/с. К вечеру ветер ослабеет. Температура воздуха от -1 до +3 градусов.

Ночь на среду будет ясной. Ветер северо-восточный и восточный 2-8 м/с, в начале ночи на островах и на побережье порывами до 12 м/с. Температура от 2 до 8 градусов мороза. Днем в среду будет солнечно. Ветер северный, на островах - восточный ветер, скорость 1-7 м/с. Температура воздуха от 0 до +5 градусов.

В ночь на четверг с северо-востока начнет усиливаться облачность на материке, на островах небо будет в основном ясным. Погода без осадков. Ветер северных направлений 3-8 м/с. Температура составит от 1 до 7 градусов мороза. Днем в четверг погода будет с небольшой и переменной облачностью, без осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха от -2 до +4 градусов.