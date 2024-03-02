Февраль был значительно теплее среднего за многие годы

Средняя температура воздуха в Эстонии составила -1,3 градуса, что на целых 2,5 градуса выше нормы. Максимальная температура воздуха в 7,6 градуса была зафиксирована 25 февраля в Валга, а минимальная в 24,7 градуса мороза 9 февраля в Нарве.

Среднее количество осадков в Эстонии в прошлом месяце составило 37 миллиметров, что составляет 94 процента нормы. Максимальное количество осадков за сутки составило 16 миллиметров 24 февраля в Вилсанди.

В феврале в среднем по Эстонии было 47 солнечных часов, что составляет 75 процентов нормы.