Кажется, мы пережили еще одну зиму: погода на ближайшие дни

В ночь на вторник ожидается облачная погода, местами небольшие дожди и туман. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Днем ожидается облачная погода, местами дожди и туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 2 градусов тепла, днем от нуля до 5 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается преимущественно облачная погода без осадков. Туман. Утром к югу страны подойдет новая зона дождей. Ветер восточных направлений, 1-7 м/с. Днем ожидается облачная погода, дожди распространятся по всей территории страны, однако к вечеру осадков ожидается меньше. Ветер восточных, вечером переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем 2-7 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер переменных направлений, 1-7, утром западных направлений, 3-9 м/с. Днем ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди и мокрый снег, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и западный, 5-11 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, днем от нуля до 4 градусов тепла.