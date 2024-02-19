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Снег и дождь: синоптики рассказали, какой погоды ждать во вторник

prognoz.ee
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Elmo Riig

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. По регионам снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный 3-9, до полуночи на побережье островов порывами до 14 м/с. Утром ветер уляжется. Температура воздуха 2-7, на северо-востоке страны при продолжительных прояснениях до 10 градусов мороза. На побережье островов местами 0 градусов.

Днем облачно с прояснениями. Местами пройдут снег и мокрый снег, на островах также дожди. Возможна гололедица. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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