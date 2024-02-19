Снег и дождь: синоптики рассказали, какой погоды ждать во вторник

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. По регионам снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный 3-9, до полуночи на побережье островов порывами до 14 м/с. Утром ветер уляжется. Температура воздуха 2-7, на северо-востоке страны при продолжительных прояснениях до 10 градусов мороза. На побережье островов местами 0 градусов.