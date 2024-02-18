Морозы не отступают: в ночь на понедельник вновь выпадет снег

Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег распространятся с островов на материк, интенсивнее всего осадки будут на островах и западном побережье, местами метель. Ветер южный и юго-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 5-11, а востоке страны местами до 15 градусов мороза, на островах и побережье местами от нуля до 4 градусов мороза, к утру температура повысится, днем от 3 градусов мороза до +1.