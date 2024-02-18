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Морозы не отступают: в ночь на понедельник вновь выпадет снег

BNS
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Снеговик.
Снеговик. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность без осадков, утром к островам подойдет новая зона снега и мокрого снега, возможна метель. Ветер сменит направление на южное, 2-8 м/с, на островах и западном побережье 4-10, утром порывами до 13 м/с. 

Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег распространятся с островов на материк, интенсивнее всего осадки будут на островах и западном побережье, местами метель. Ветер южный и юго-восточный, 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 5-11, а востоке страны местами до 15 градусов мороза, на островах и побережье местами от нуля до 4 градусов мороза, к утру температура повысится, днем от 3 градусов мороза до +1.

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