Обледенение, опасное усиление ветра: синоптики передали предупреждение первого уровня по всей Эстонии

Как передала пресс-служба агентства, в ночь на понедельник у островов западного побережья, а также в Ляэнеском и Харьюском уездах ожидается усиление северо-восточного-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, в Пярнуском уезде - до 15-18 метров в секунду.

В понедельник днем на островах и в Южной Эстонии пройдет снег и мокрый снег, временами дождь и переохлажденный дождь, резко возрастет опасность обледенения.

Зона смешанных осадков к вечеру достигнет пределов Харьюского и Ляэне-Вируского уездов, но там ветер будет немного слабее, около 15-18 метров в секунду.

На всей внутриматериковой части в Эстонии в понедельник также ожидается повышение опасности обледенения, пройдут снег, мокрый снег, дождь и переохлажденный дождь.

Неустойчивая погода сохранится и во вторник, по многим регионам пройдет снег и мокрый снег, временами дождь и переохлажденный дождь. В прибрежных районах Эстонии возможна метель, дороги станут опасно скользкими.