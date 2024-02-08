В ночь на пятницу температура воздуха упадет до - 24°С

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-8, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха на островах 5-10, в материковой части страны 11-20, на востоке страны местами до 24 градусов мороза.