На выходных в Эстонии сохранится плюсовая температура

В ночь на субботу облачно. Снегопады и мокрый снег распространятся с островов по стране на восток, местами пройдут дожди. Гололедица. К утру начиная с запада страны осадки прекратятся, а облачность рассеется. Ветер юго-западный и южный, утром западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, к утру потеплеет. В первой половине дня малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Во второй половине дня облачность уплотнится. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, ближе к вечеру западный и северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. По регионам дожди, мокрый снег и снег. Ветер западный и юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам преимущественно мокрый снег. Ветер юго-западный и западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-10, утром на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов мороза, на побережье островов местами 1 градус тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снег, местами метели. Ветер западный и северо-западный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на островах до 2 градусов тепла.