В среду в Эстонии ожидаются мокрый снег и ледяной дождь

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода, около полуночи на востоке страны облачно с прояснениями. Осадки, которые начнутся на островах, к утру распространятся по стране, пройдут дожди, на материке мокрый снег, возможен ледяной дождь, ожидаются туман и гололедица! Ветер южных направлений 3-8, на островах и побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 2 градусов тепла.