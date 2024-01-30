По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода, около полуночи на востоке страны облачно с прояснениями. Осадки, которые начнутся на островах, к утру распространятся по стране, пройдут дожди, на материке мокрый снег, возможен ледяной дождь, ожидаются туман и гололедица! Ветер южных направлений 3-8, на островах и побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до 2 градусов тепла.
В среду в Эстонии ожидаются мокрый снег и ледяной дождь
Днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди, туман и гололедица, до полудня на востоке страны мокрый снег и ледяной дождь. Вечером начиная с запада вероятность осадков уменьшится, облачность разрядится. Ветер южный и юго-западный 4-10, на побережье порывами 13, вечером на островах до 16 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса тепла.