В ближайшие дни в Эстонии сохранится переменчивая погода с обильными осадками

Агентство окружающей среды сообщило, в ночь на вторник в Эстонии будет облачно. Местами пройдет дождь и мокрый снег, ближе к утру возможен ледяной дождь. Возрастет риск гололеда. Ветер западный, 3-8, до полуночи порывами до 12 м/с. Ближе к утру ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Температура воздуха ночью -2 ...+2 градуса. Во вторник днем облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, возможен ледяной дождь. Сохранится опасность гололеда. Ветер южный - юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 градуса.

В ночь на среду также облачно. С Западной Эстонии на материк распространится зона осадков в виде дождя и мокрого снега, местами возможен ледяной дождь. Сохранится опасность гололеда. После полуночи южный - юго-восточный ветер постепенно перейдет на юго-западный, на островах и побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2 ...+2 градуса. В среду днем облачно. Пройдет дождь, местами мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 5-12, на побережье порывами до 15, вечером до 18 м/с. Температура воздуха 0...+4 градуса.

В ночь на четверг облачно, с запада на восток через Эстонию пройдет зона осадков в виде мокрого снега и дождя. Ближе к утру небо с запада начнет проясняться, осадки ослабеют, возрастет опасность гололедицы. Ветер юго-западный, 6-13, порывами до 19, на островах и побережье 12-17, порывами до 24 м/с. Температура воздуха ночью -1...+3 градуса. В четверг днем переменная облачность. Местами снег и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 8-15, порывами до 20 м/с. Во второй половине дня ветер на островах станет северо-западным, а вечером на северо-западном побережье достигнет порывов до 25 м/с. Температура воздуха днем 1...4 градуса тепла.