Суббота будет облачной, но довольно теплой

В ночь на субботу облачно с прояснениями. Утром на островах местами легкий снег. Ветер юго-восточный 4-10, на островах порывами до 15 м/с, утром уляжется. Температура воздуха 3-9 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса мороза. Днем облачно с прояснениями. На островах местами снег. Ветер южных направлений 2-8, утром на островах порывами до 11 м/с. Температура воздуха 0-6 градусов мороза, вечером вдали от побережья похолодает.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями без осадков. Ветер южных направлений 2-8, после полуночи на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха на западе страны 1-5, на востоке 6-12 градусов мороза, к утру поднимется до 0-5 градусов мороза. На островах и западном побережье до 2 градусов тепла. Возможна гололедица. Днем облачно с прояснениями. Местами возможен легкий снег, мокрый снег или дождь. Гололедица. Ветер южный и юго-западный 3-9, вечером на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха к вечеру поднимется до 0-4 градусов тепла.