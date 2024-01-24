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Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали, к какой погоде готовиться в четверг

BNS
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Снег в Таллинне.
Снег в Таллинне. Фото: Tairo Lutter

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно. Пройдут снег и мокрый снег, на западе и юге страны также дожди. Возможна гололедица. Ветер восточных, на островах западных направлений 3-9 м/с, утром ветер северо-восточный и северный 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем облачно. По многим регионам мокрый снег и снег, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер северный 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, вечером похолодает.

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