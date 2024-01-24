Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали, к какой погоде готовиться в четверг

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно. Пройдут снег и мокрый снег, на западе и юге страны также дожди. Возможна гололедица. Ветер восточных, на островах западных направлений 3-9 м/с, утром ветер северо-восточный и северный 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.