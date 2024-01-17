Завтра на Эстонию обрушатся сильный ветер и метели

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на четверг ожидается облачная погода. Снегопады и метели распространятся по материковой Эстонии на восток. Ветер юго-восточный и южный 6-11, порывами до 15, на островах и побережье 8-14, порывами до 21, на островах до 24 м/с, утром немного уляжется. Температура воздуха 7-13, до полуночи местами до 17, на островах и западном побережье 1-6 градусов мороза.