Во вторник ожидаются метели и до 13 градусов мороза

В ночь на вторник в Эстонии будет преимущественно облачно. Пройдут снегопады и метели. К утру на западе страны осадки станут реже. Ветер северо-восточный и северный 5-11, на побережье порывами до 15, на островах 10-15, порывами до 21 м/с. Ближе к утру ветер северо-западный. Температура воздуха 7-12, местами 15 градусов мороза.