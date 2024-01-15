Во вторник ожидаются метели и до 13 градусов мороза

В ночь на вторник в Эстонии будет преимущественно облачно. Пройдут снегопады и метели. К утру на западе страны осадки станут реже. Ветер северо-восточный и северный 5-11, на побережье порывами до 15, на островах 10-15, порывами до 21 м/с. Ближе к утру ветер северо-западный. Температура воздуха 7-12, местами 15 градусов мороза.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады и метели. Ветер северо-западный и западный, 7-13, на побережье порывами до 17, на островах до 19 м/с. Температура воздуха 7-13 градусов мороза, во второй половине дня похолодает.