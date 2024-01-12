На выходных в Эстонии снова ударят морозы

В ночь на субботу переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 4-10, на островах до полуночи порывами до 15 м/с, после полуночи южных направлений, утром на островах поднимется. Температура воздуха 10-16, местами до 20, на побережье местами до 7 градусов мороза. Днем облачность уплотнится.

Во второй половине дня на острова придут снегопады, которые распространятся в материковую часть страны, пройдут метели. На востоке страны погода преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10, порывами до 13, на побережье 9-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха на западе страны 4-10, на востоке 11-14 градусов мороза.

В ночь на воскресенье облачно. Снегопады распространятся с запада по всей стране. По многим регионам метели. Ветер южный и юго-восточный 5-10, порывами до 13, на побережье 9-13, порывами до 18 м/с, после полуночи постепенно уляжется. На западе страны температура воздуха 4-11, на востоке 12-15 градусов мороза. Днем облачно. Пройдет снег, на островах также мокрый снег, в первой половине дня на побережье метели.

Ветер южный и юго-восточный 4-10, на побережье в первой половине дня порывами до 13 м/с, во второй половине дня южных направлений 2-8 м/с, вечером на островах поднимется северо-западный и северный. Температура воздуха 4-8, на северо-востоке страны до 10 градусов мороза, на островах и западном побережье местами возможен 1 градус тепла.

В ночь на понедельник облачно. По многим регионам снегопады. Ветер преимущественно южных направлений 2-8, на островах северо-западный и северный, 5-11, утром порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5-10, на западе и юге страны местами 2 градуса мороза. Днем облачно. По многим регионам снегопады и метели. Во второй половине дня на западе страны прояснения, осадки станут реже.

Ветер северных направлений 2-8, на побережье 5-11, порывами до 15, на островах северный и северо-западный до 18 м/с, во второй половине дня северный и северо-западный ветер поднимется и вдали от побережья. Температура воздуха 1-6, во второй половине дня 4-9, на западе страны местами до 12 градусов мороза.