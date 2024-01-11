Пятница будет ветреной и морозной

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снег, на островах также мокрый снег, вечером осадки прекратятся. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на островах также северо-западный и северный 8-13, порывами до 18 м/с, во второй половине дня по всем регионам ветер восточный и северо-восточный 5-12, на островах порывами до 18 м/с, вечером уляжется.