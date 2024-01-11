Пятница будет ветреной и морозной

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Утром на запад страны придут снегопады. Ветер северных, затем западных направлений 2-8 м/с, утром на островах южный порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье островов местами до 3 градусов мороза.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снег, на островах также мокрый снег, вечером осадки прекратятся. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на островах также северо-западный и северный 8-13, порывами до 18 м/с, во второй половине дня по всем регионам ветер восточный и северо-восточный 5-12, на островах порывами до 18 м/с, вечером уляжется.
Температура воздуха 5-10 градусов мороза, на островах от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.