В четверг в Эстонии начнутся снегопады и метели

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам мокрый снег и дожди, на востоке страны также снег. Возможна гололедица. Ветер северо-западный и северный 5-11, порывами до 14, на островах и побережье 9-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла, утром на востоке страны понизится до 4 градусов мороза.
Днем переменная облачность. По регионам снегопады и метели. Ветер северо-западный и северный 7-12, порывами до 16, на островах и побережье 9-15, порывами до 22 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, во второй половине дня понизится до 3-8 градусов мороза.