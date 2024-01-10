В четверг в Эстонии начнутся снегопады и метели

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам мокрый снег и дожди, на востоке страны также снег. Возможна гололедица. Ветер северо-западный и северный 5-11, порывами до 14, на островах и побережье 9-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла, утром на востоке страны понизится до 4 градусов мороза.