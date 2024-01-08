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Во вторник в Эстонию придет долгожданное потепление

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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Kristjan Teedema

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии будет облачно, переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер западный, северо-западный 3-9, утром на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -8...-14, местами до -17, на островах до 3 градусов тепла. К утру станет теплее.

Во вторник днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Ветер западный, северо-западный 5-11, порывами до 14, на островах и побережье 17 м/сек. Температура воздуха повысится до -1... +3 градусов.

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