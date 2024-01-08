Во вторник в Эстонию придет долгожданное потепление

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии будет облачно, переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер западный, северо-западный 3-9, утром на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -8...-14, местами до -17, на островах до 3 градусов тепла. К утру станет теплее.