Двум уездам Эстонии передано предупреждение о сильных морозах

Агентство окружающей среды в воскресенье утром передало восточным уездам Эстонии предупреждение первого уровня о сильных морозах.
В Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, а также в Йыгеваском, Тартуском, Выруском, Пыльваском и Валгаском уездах температура воздуха в течение дня в воскресенье и в ночь на понедельник опустится до 26-28 градусов ниже нуля.
Как передала BNS пресс-служба агентства, в понедельник с Белого моря на Эстонию сместится ложбина низкого давления, которая приведет к постепенному повышению температуры воздуха, но до этого морозную погоду продолжит определять гребень высокого давления.