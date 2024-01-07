Двум уездам Эстонии передано предупреждение о сильных морозах

В Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, а также в Йыгеваском, Тартуском, Выруском, Пыльваском и Валгаском уездах температура воздуха в течение дня в воскресенье и в ночь на понедельник опустится до 26-28 градусов ниже нуля.