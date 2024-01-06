Когда в Эстонию придет оттепель? Синоптики назвали даты

Как передала BNS пресс-служба Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с, на островах в Западной Эстонии - восточных направлений, 3-9 м/с. После полуночи ветер сменится с северо-восточного на западный - юго-западный, к утру усилится на северном побережье до 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -9...-18 градусов, в Южной Эстонии -18...-25 градусов.

В понедельник днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдет снег. Ветер западных направлений, 4-10, на побережье порывами до 14, на северном побережье западных направлений, 6-12, порывами до 17 м/с. Во второй половине дня ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха днем повысится до -1...-7, на юго-востоке Эстонии до 10 градусов ниже нуля.

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный — северо-западный, 4-10, утром на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, на побережье островов местами около нуля. Во вторник днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный - северо-западный, 5-11, порывами до 14, на островах и побережье до 17 м/с. Температура воздуха повысится до -1... +4 градусов.

В ночь на среду будет облачно с переменной облачностью и без осадков. Северо-западный ветер 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Утром ветер ослабеет. Температура воздуха в течение ночи от -3 до +3 градусов. В среду днем облачность увеличится. Вечером на севере Эстонии местами снег и мокрый снег. Ветер западный, 3-9, вечером на побережье западный и северо-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -2 до +3 градусов.