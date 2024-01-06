Департамент предостерегает о поджидающих на дорогах опасностях

Департамент транспорта с утра в субботу сообщил, что на основных шоссе в Эстонии скользко, местами поземка, второстепенные и небольшие дороги заснежены, высока опасность гололедицы.
Как передала пресс-служба департамента, в субботу в течение дня на северном побережье и островах пройдет небольшой снег, температура воздуха останется низкой: от -15 до -24 градусов, на побережье от -8 до -14 градусов.
Низкие температуры воздуха не позволят реагентам работать эффективно, сохранится опасность гололедицы на дорогах.
Департамент транспорта советует водителям избегать резких маневров и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.