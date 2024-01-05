Морозы не отступают: на выходных ожидается до -30 градусов

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, на побережье местами метели. После полуночи на юго-востоке страны погода более ясная, вероятность осадков ниже. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. На востоке страны температура воздуха 18-24, местами до 30, на западе 8-16 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам снег. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. На востоке страны температура воздуха 14-21, на юго-востоке до 25, на западе страны 7-13 градусов мороза.