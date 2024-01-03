Жуть! Завтра в Эстонии температура воздуха упадет до -30 градусов

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода, на юге страны переменная облачность. На побережье и юге страны местами пройдут снегопады и метели. Ветер восточный и северо-восточный 4-8, порывами до 11, на побережье 8-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 19-26, на северо-востоке страны до 30, на островах 11-18 градусов мороза.