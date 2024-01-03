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Жуть! Завтра в Эстонии температура воздуха упадет до -30 градусов

prognoz.ee
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Зима в Таллинне.
Зима в Таллинне. Фото: Madis Veltman

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода, на юге страны переменная облачность. На побережье и юге страны местами пройдут снегопады и метели. Ветер восточный и северо-восточный 4-8, порывами до 11, на побережье 8-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 19-26, на северо-востоке страны до 30, на островах 11-18 градусов мороза.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам снегопады и метели. Ветер восточный и северо-восточный 4-8, порывами до 11, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 18-26, на островах 10-17 градусов мороза.

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