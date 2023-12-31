Вс, 31.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Синоптик: на неделе ожидается до 20 градусов мороза

BNS
Copy
Морозное утро. Фото иллюстративное.
Морозное утро. Фото иллюстративное. Фото: Jānis Škapars / TVNET

Арктические воздушные массы могут на предстоящей неделе понизить в столице температуру воздуха до 20 градусов мороза, сообщает синоптик Кайро Кийтсак.

«Модельные расчеты показывают, что на следующей неделе температура воздуха в Таллинне может опуститься ниже 20 градусов мороза. На аэрологической станции Таллинн-Харку последний раз отмечали температуру воздуха ниже 22 градусов мороза 5 февраля 2012 года – тогда была зафиксирована температура в 25,9 градуса мороза», – пишет Кийтсак.

Резкое изменение температуры воздуха, по словам синоптика, подтверждает и погода за последние 24 часа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх