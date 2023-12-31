Синоптик: на неделе ожидается до 20 градусов мороза

«Модельные расчеты показывают, что на следующей неделе температура воздуха в Таллинне может опуститься ниже 20 градусов мороза. На аэрологической станции Таллинн-Харку последний раз отмечали температуру воздуха ниже 22 градусов мороза 5 февраля 2012 года – тогда была зафиксирована температура в 25,9 градуса мороза», – пишет Кийтсак.