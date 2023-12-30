Эстонию заволокло густым туманом: объявлено предупреждение первого уровня

По всему уездам страны кроме Сааремаа в субботу утром Агентство окружающей среды направило предупреждение первого уровня о тумане, а предупреждение о сильной гололедице на дорогах направлено по всей Эстонии.
По данным Агентства окружающей среды, утром и днем по многим регионам отмечается ограничивающий видимость туман. Вечером в Северной Эстонии температура воздуха опустится ниже нуля, и мокрое дорожное покрытие обледенеет.
По восточной и западной частям Финского залива объявлено штормовое предупреждение первого уровня: северо-восточный и восточный ветер усилится до 12, порывами до 17 метров в секунду. Морским судам грозит опасность медленного обледенения.