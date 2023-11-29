Срочное предупреждение синоптиков: к вечеру Эстонию вновь заметет

Ожидается метель, видимость ухудшится. Северо-восточный ветер усилится на материковой части страны порывами до 13 м/с, на Хийумаа и северном побережье он составит 10-15, порывами до 20 м/с.

Днем 30 ноября снегопад продолжится. В некоторых местах будет мести, видимость плохая. На островах и побережье будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 14, местами до 20 м/с.