Выходные будут теплыми, но ветреными

В ночь на субботу облачность уплотнится, дожди распространятся с островов в восточном и северо-восточном направлении и к утру будут по всей стране. Ветер юго-восточный и восточный 7-13, порывами 15, на побережье до 20 м/с. Днем облачная погода, местами дожди, к вечеру осадков и облачности станет меньше. Ветер юго-восточный и южный 7-13, порывами 15, на побережье 18 м/с, после полудня немного стихнет. Температура воздуха ночью 3-9 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами дожди. Ветер южный и юго-восточный 4-10, на островах порывами 14 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Ветер юго-восточный 5-11, на островах и побережье 15 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до +5, на островах до 8 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.