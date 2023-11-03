Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится штормовой ветер

В субботу, 4 ноября, после полуночи юго-восточный ветер усилится на материковой части страны порывами до 15 м/с, днем ​​до 17 м/с, на побережье до 21 м/с.

Около полудня субботы в Западной Эстонии юго-восточный и южный ветра усилятся порывами до 21 м/с, на островах и побережье - до 28 м/с.

Днем сильный ветер может привести к отключению электроэнергии, повалить деревья и нарушить паромное сообщение. Это касается в первую очередь островов и Западной Эстонии.