Срочное предупреждение: на Эстонию обрушится штормовой ветер

Служба погоды выпустила срочное предупреждение: этой ночью на Эстонию обрушится сильный ветер, который в течение дня продолжит набирать обороты и может привести к перебоям в подаче электроэнергии и к падению деревьев.
В субботу, 4 ноября, после полуночи юго-восточный ветер усилится на материковой части страны порывами до 15 м/с, днем до 17 м/с, на побережье до 21 м/с.
Около полудня субботы в Западной Эстонии юго-восточный и южный ветра усилятся порывами до 21 м/с, на островах и побережье - до 28 м/с.
Днем сильный ветер может привести к отключению электроэнергии, повалить деревья и нарушить паромное сообщение. Это касается в первую очередь островов и Западной Эстонии.
Синоптики также уточняют, что завтра днем ожидается облачная погода, во многих местах пройдут дожди. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла.