Дождь и мокрый снег задержатся в Эстонии еще на день

В воскресенье, 29 октября, в Эстонии также ожидается снег, мокрый снег и дождь, передает Служба погоды.
По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам снег, мокрый снег и дожди, на западе страны местами туман. Ветер ночью преимущественно северных, утром переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.
Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, мокрый снег и дожди. Ветер переменных направлений, 1-6, после полудня южный и юго-восточный, вечером усилится до 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 5 градусов тепла.