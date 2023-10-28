Дождь и мокрый снег задержатся в Эстонии еще на день

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам снег, мокрый снег и дожди, на западе страны местами туман. Ветер ночью преимущественно северных, утром переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.