В субботу ожидаются снегопады, дороги будут скользкими

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам снегопады, на побережье также мокрый снег и дожди. Ветер северо-восточный и северный, до полуночи на побережье Финского залива восточный 2-7, на побережье порывами до 11 м/с, к утру на северном побережье поднимется до 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 0 до 5 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.