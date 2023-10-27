В субботу ожидаются снегопады, дороги будут скользкими

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам снегопады, на побережье также мокрый снег и дожди. Ветер северо-восточный и северный, до полуночи на побережье Финского залива восточный 2-7, на побережье порывами до 11 м/с, к утру на северном побережье поднимется до 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 0 до 5 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады и мокрый снег, на островах и побережье также дожди. Ветер северных направлений 2-8, на побережье северный и северо-восточный ветер порывами до 13 м/с, во второй половине дня постепенно уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На дорогах может быть скользко!