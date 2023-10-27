Фото ⟩ А вы видели? В Эстонии замечено редкое природное явление

Читательница Rus.Postimees также прислала в редакцию снимок гало, сделанный в Йыхви вчера в полдень.

Гало может иметь различные формы - цветные или белые кольца, дуги и пятна в небе. Многие из них появляются вблизи Солнца или Луны, а некоторые встречаются в другом месте или даже в противоположной части неба.