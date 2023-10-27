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Фото ⟩ А вы видели? В Эстонии замечено редкое природное явление

prognoz.ee
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Фото: Фото читательницы

В четверг, 26 октября, во многих регионах Эстонии можно было наблюдать особое природное явление - так называемый эффект ореола (гало), или яркое кольцо вокруг солнца. 

Читательница Rus.Postimees также прислала в редакцию снимок гало, сделанный в Йыхви вчера в полдень.

Гало - это оптическое явление производимых солнечного света, взаимодействующего с кристаллами льда в атмосфере.

Гало может иметь различные формы - цветные или белые кольца, дуги и пятна в небе. Многие из них появляются вблизи Солнца или Луны, а некоторые встречаются в другом месте или даже в противоположной части неба.

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