В четверг, 26 октября, во многих регионах Эстонии можно было наблюдать особое природное явление - так называемый эффект ореола (гало), или яркое кольцо вокруг солнца.
Фото ⟩ А вы видели? В Эстонии замечено редкое природное явление
Читательница Rus.Postimees также прислала в редакцию снимок гало, сделанный в Йыхви вчера в полдень.
Гало - это оптическое явление производимых солнечного света, взаимодействующего с кристаллами льда в атмосфере.
Гало может иметь различные формы - цветные или белые кольца, дуги и пятна в небе. Многие из них появляются вблизи Солнца или Луны, а некоторые встречаются в другом месте или даже в противоположной части неба.