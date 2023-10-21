В воскресенье в Эстонии ожидаются снегопады

Мокрый снег и дожди распространятся с юго-запада на северо-восток, в материковой части страны также ожидаются снегопады. К утру осадки станут реже, местами туманы. Ветер восточный и юго-восточный, 5-12, на западном побережье порывами до 20 м/с. После полуночи ветер постепенно уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Из-за снегопадов и мокрого снега условия на дорогах ухудшатся.