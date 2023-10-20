В субботу не обойдется без мокрого снега и дождя

В ночь на субботу в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. На побережье местами может пройти мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный 5-12, на побережье порывами до 17, на островах у западного побережья 9-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха ночью 0..-4, на побережье до +4°C. На дорогах опасность гололедицы.
В субботу днем в Эстонии сохранится малооблачная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером облачность уплотнится, зона осадков в виде мокрого снега и дождя распространится с юго-западной части страны в северо-восточном направлении. Ветер в основном восточный 6-12, на побережье порывами до 17, на островах у западного побережья 10-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха в субботу днем 2..6°C.