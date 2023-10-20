В субботу не обойдется без мокрого снега и дождя

В ночь на субботу в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность. На побережье местами может пройти мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный 5-12, на побережье порывами до 17, на островах у западного побережья 9-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха ночью 0..-4, на побережье до +4°C. На дорогах опасность гололедицы.