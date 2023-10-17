СНЕГ И СЛЯКОТЬ ⟩ В ближайшие дни ожидается минусовая температура

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха опустится до пяти градусов ниже нуля.
В ночь на среду ожидается облачная погода, дожди, местами ливни; на северо-востоке страны будет облачно с прояснениями, вероятность осадков невелика. Ветер западных направлений, 2-8, близ Рижского залива юго-западный и западный, 12, порывами 18 м/с, после полуночи сменит направление на северное, 3-9, на побережье порывами 14 м/с, утром на северо-западном побережье северо-восточный и северный ветер усилится до 10-15 м/с, порывами до 21 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-16, на побережье - до 10 градусов тепла, на северо-востоке страны - до 1 градуса мороза.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, до полудня по многим регионам дожди, после полудня осадки по регионам, местами возможен мокрый снег. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/с, у Балтийского моря - до 20 см/с. После полудня ветер ослабеет до 3-9, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов тепла.
В ночь на четверг будет облачно с прояснениями. В начале ночи во многих местах пройдут ливни и мокрый снег, утром мокрый снег и мокрый снег, в Центральной Эстонии вероятность дождя меньше. Ветер северный, 2-7, на побережье до 10 и в порывах до 14 м/с. Температура воздуха от -2 до +4 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами снег и мокрый снег, в прибрежных районах дождь, на северо-востоке Эстонии дождь будет более интенсивным. Ветер северный, дует 3-9 баллов, на северном побережье северо-восточный ветер усиливается до 12, в порывах - до 17 м/с. На севере и северо-востоке температура будет низкой. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.
В ночь на пятницу ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, на побережье временами дождь. Дожди более интенсивны в Северной Эстонии и прибрежных районах. Ветер северо-восточный 5-12, на побережье порывы до 15 м/с, на северном побережье - 17 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 градусов, на побережье местами до 4 градусов тепла. В течение дня ожидается переменная облачность. Преимущественно в прибрежных районах, местами мокрый снег и дождь. Ветер северо-восточный и восточный 5-12, в порывах до 15, на островах и северном побережье - до 18 м/с. Температура воздуха днем составит 3-5 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается малая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 5-12, порывы до 15, на островах и северном побережье до 18 м/с, после полуночи немного ослабеет. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, на побережье до +4 градусов. Днем ожидается малая и переменная облачность. Без осадков. Восточный и юго-восточный ветер 7-12, в порывах до 15, на островах Западной Эстонии - до 14, в порывах - до 20 м/с. Температура днем составит 2-5 градусов тепла.