СНЕГ И СЛЯКОТЬ ⟩ В ближайшие дни ожидается минусовая температура

В ночь на среду ожидается облачная погода, дожди, местами ливни; на северо-востоке страны будет облачно с прояснениями, вероятность осадков невелика. Ветер западных направлений, 2-8, близ Рижского залива юго-западный и западный, 12, порывами 18 м/с, после полуночи сменит направление на северное, 3-9, на побережье порывами 14 м/с, утром на северо-западном побережье северо-восточный и северный ветер усилится до 10-15 м/с, порывами до 21 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-16, на побережье - до 10 градусов тепла, на северо-востоке страны - до 1 градуса мороза.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, до полудня по многим регионам дожди, после полудня осадки по регионам, местами возможен мокрый снег. Ветер преимущественно северный и северо-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/с, у Балтийского моря - до 20 см/с. После полудня ветер ослабеет до 3-9, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов тепла.

В ночь на четверг будет облачно с прояснениями. В начале ночи во многих местах пройдут ливни и мокрый снег, утром мокрый снег и мокрый снег, в Центральной Эстонии вероятность дождя меньше. Ветер северный, 2-7, на побережье до 10 и в порывах до 14 м/с. Температура воздуха от -2 до +4 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Местами снег и мокрый снег, в прибрежных районах дождь, на северо-востоке Эстонии дождь будет более интенсивным. Ветер северный, дует 3-9 баллов, на северном побережье северо-восточный ветер усиливается до 12, в порывах - до 17 м/с. На севере и северо-востоке температура будет низкой. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.