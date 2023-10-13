Шторм надвигается: в Эстонии объявлен оранжевый уровень опасности

Агентство окружающей среды 14 октября утром объявило оранжевое (или 2-го уровня) штормовое предупреждение для островов Сааремаа и Хийумаа, а также для Пярнуского уезда, в то время как на остальной территории Эстонии действует предупреждение 1-го уровня, о чем сообщает BNS со ссылкой на метеослужбу.