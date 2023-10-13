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Шторм надвигается: в Эстонии объявлен оранжевый уровень опасности

prognoz.ee BNS
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Ветер.
Ветер. Фото: Ants Liigus

Агентство окружающей среды 14 октября утром объявило оранжевое (или 2-го уровня) штормовое предупреждение для островов Сааремаа и Хийумаа, а также для Пярнуского уезда, в то время как на остальной территории Эстонии действует предупреждение 1-го уровня, о чем сообщает BNS со ссылкой на метеослужбу.

В субботу в прибрежных районах Ляэнеского, Харьюского и Вируского уездов порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на побережье, помимо Сааремаа, Хийумаа и Пярнуского уезда, - до 25 м/с.

В Рапласком, Ярваском, Йыгеваском, Вильяндиском, Тартуском, Пыльваском, Валгаском и Выруском уездах порывы юго-западного ветра будут достигать 17-20 м/с.

Как ранее сообщило Агентство окружающей среды, 14 октября днем ожидается пасмурная погода и дождь. Местами будет сильный дождь и возможна гроза. Во второй половине дня с запада облачность снизится и дождь ослабнет. Температура воздуха 12..16°С.

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