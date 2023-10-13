Агентство окружающей среды 14 октября утром объявило оранжевое (или 2-го уровня) штормовое предупреждение для островов Сааремаа и Хийумаа, а также для Пярнуского уезда, в то время как на остальной территории Эстонии действует предупреждение 1-го уровня, о чем сообщает BNS со ссылкой на метеослужбу.
Шторм надвигается: в Эстонии объявлен оранжевый уровень опасности
В субботу в прибрежных районах Ляэнеского, Харьюского и Вируского уездов порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на побережье, помимо Сааремаа, Хийумаа и Пярнуского уезда, - до 25 м/с.
В Рапласком, Ярваском, Йыгеваском, Вильяндиском, Тартуском, Пыльваском, Валгаском и Выруском уездах порывы юго-западного ветра будут достигать 17-20 м/с.
Как ранее сообщило Агентство окружающей среды, 14 октября днем ожидается пасмурная погода и дождь. Местами будет сильный дождь и возможна гроза. Во второй половине дня с запада облачность снизится и дождь ослабнет. Температура воздуха 12..16°С.