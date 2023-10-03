В среду на Эстонию обрушится штормовой ветер

По прогнозу, сегодня до острова Готланд дойдет область низкого давления, чему будет предшествовать резкое усиление южного и юго-восточного ветра. Перед штормом пройдет сильный дождь, связанный с фронтом теплого воздуха, распространяющимся с юга на север.

В ночь на среду область еще более низкого давления переместится в сторону Финского залива, а днем она сместится в сторону Карелии. В ночь на среду в Эстонии будет облачная погода, ожидаются дожди, ливни, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный, 5-12 м/с, порывами - до 17 м/с, на островах и западном побережье - до 15 м/с, порывами - до 24 м/с, после полуночи ветер сменит направление на западное и северо-западное, и в районе островов усилится до 22 м/с, у материкового побережья - до 25 м/с, в Финском заливе - до 27 м/с. Температура воздуха - 10-16°C.

Днем будет облачно с прояснениями. Ливневые дожди пройдут с запада на восток. Возможны грозы. Северо-западный и западный ветер будет достигать 8-15 м/с, порывами - до 18 м/с, в Восточной Эстонии и на побережье Финского залива порывы могут достигать 25 м/с и даже больше. Во второй половине дня западный и юго-западный ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха - 10-15°С.