Ветер до 27 м/с: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4–10, до полуночи на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5–9, на побережье до 13 градусов тепла. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 4–9, во второй половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14–17 градусов тепла.

В ночь на вторник переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 4–9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7–12, на побережье до 14 градусов тепла. Днем облачность уплотнится, зона плотных дождей распространится с юга на север. Ветер юго-восточный и южный, 4–9, на побережье порывами до 13 м/с. Вечером ветер на островах и побережье поднимется до 13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 14–17 градусов тепла.