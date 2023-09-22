Теплые выходные в Эстонии омрачат дожди

В ночь на субботу облачность уплотнится. На островах пойдет дождь, который распространится дальше по материковой части страны. Ветер юго-восточный 5-11, порывами до 15 м/с, утром на западных островах и побережье более слабый юго-западный и западный. Температура воздуха 14-18 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Зона дождей распространится по стране на восток. К вечеру начиная с запада страны осадки прекратятся, а облачность рассеется. Ветер юго-восточный, затем западных направлений 3-9, на востоке страны в первой половине дня порывами до 13 м/с. Температура воздуха 16-20, на юго-востоке страны до 22 градусов тепла.