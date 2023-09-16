Бабье лето – все? В воскресенье в Эстонии пройдут дожди

Как сообщило Агентство окружающей среды, в ночь на воскресенье в Эстонии сохранится малооблачная погода. Утром более плотная зона облачности с дождями достигнет северо-запада Эстонии. Юго-западный и южный ветер, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, на побережье до 15 градусов тепла.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный и южный, 4-8, порывами до 11 м/сек. Высота волны 0,3-0,9 м. Погода будет ясной с хорошей видимостью. Температура воздуха 7-10 градусов выше нуля.

В воскресенье днем облачность начнет увеличиваться. Зона осадков будет перемещаться с северо-запада на юго-восток над материком, но во второй половине дня, начиная с запада, дождь прекратится и облака рассеются. Ветер южный и юго-западный, около полудня постепенно перейдет на северо-западный и усилится до 5-12 м/сек, порывами до 15 м/сек на побережье и до 19 м/сек - на северном побережье. Во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха днем 15-20 градусов выше нуля.