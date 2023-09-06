Прошедшее лето в Эстонии оказалось теплее и суше нормы

По данным Агентства окружающей среды, этим летом в Эстонии количество осадков было немного ниже нормы, но температура воздуха была немного выше нормы, потому что средняя температура воздуха за лето составила 17 градусов тепла.
Норма температуры воздуха летом составляет 16,4 градуса тепла. Это лето по температуре воздуха делит места с 17 по 22. Лето было таким же теплым в годы 1959, 1973, 1979, 1988 и 2001. Этим летом в Эстонии был один жаркий период, который начался 14 июня и продлился до 23 июня.
Начало июня было особенно холодным, от частых и сильных ночных заморозков по всей стране пострадали слишком теплолюбивые растения. Метеостанции Куузику и Нарвы зафиксировали новые рекорда холода за июнь.
Летом в Эстонии выпало в среднем 212 мм осадков, норма - 218 мм. За период с 1922 года это лето на 59-м месте по засушливости.
В Сырве в августе выпал 171 мм осадков, то есть 227 процентов месячной нормы (норма 75 мм). В Сырве за долгий период наблюдений не было столь дождливого августа.
В среднем в Эстонии было 855,2 часа солнечного сияния, то есть 106 процентов нормы (норма 808,7 часа). Больше всего солнечного сияния зафиксировали в июне, в общей сложности 388,7 часа – это самый солнечный июнь с 1961 года.
Прошедший 7 августа по Эстонии шторм принес по многим регионам сильные порывы ветра, грозы и град, градины были существенно крупнее обычного и причинили множество повреждений. Выпавшие в этот день в Торгу-Мыйзакюла градины были рекордно крупными - их диаметр составлял 8 см. Прошлый рекорд - 7 см - зафиксировали в 2000 году.