Прошедшее лето в Эстонии оказалось теплее и суше нормы

Норма температуры воздуха летом составляет 16,4 градуса тепла. Это лето по температуре воздуха делит места с 17 по 22. Лето было таким же теплым в годы 1959, 1973, 1979, 1988 и 2001. Этим летом в Эстонии был один жаркий период, который начался 14 июня и продлился до 23 июня.

Начало июня было особенно холодным, от частых и сильных ночных заморозков по всей стране пострадали слишком теплолюбивые растения. Метеостанции Куузику и Нарвы зафиксировали новые рекорда холода за июнь.

Летом в Эстонии выпало в среднем 212 мм осадков, норма - 218 мм. За период с 1922 года это лето на 59-м месте по засушливости.

В Сырве в августе выпал 171 мм осадков, то есть 227 процентов месячной нормы (норма 75 мм). В Сырве за долгий период наблюдений не было столь дождливого августа.

В среднем в Эстонии было 855,2 часа солнечного сияния, то есть 106 процентов нормы (норма 808,7 часа). Больше всего солнечного сияния зафиксировали в июне, в общей сложности 388,7 часа – это самый солнечный июнь с 1961 года.