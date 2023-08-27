Последняя неделя лета: в Эстонии ожидается до 24 градусов тепла

В ночь на понедельник переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, туманы. Ветер переменных направлений, 1–6 м/с. Утром ветер восточных направлений, 3–8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 12–18 градусов тепла. Днем облачно, на востоке страны облачно с прояснениями. Зона дождей распространится с Рижского залива и островов на север и северо-восток по всей стране. Пройдут грозы, местами осадки интенсивные. Ветер поднимется до 6–12, порывами до 15, на побережье до 18 м/с. Во второй половине дня на островах постепенно поднимется северо-западный и западный ветер, 9–15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 17–24 градуса тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. До полуночи преимущественно на севере и востоке страны дожди, возможны грозы. После полуночи местами кратковременные дожди. Ветер по всей страны постепенно переменится на западный и северо-западный, 5–11, порывами до 15, на побережье 9–14, порывами до 21 м/с. После полуночи начиная с островов ветер уляжется. Температура воздуха 12–17 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Вечером облачность и осадки станут реже. Ветер преимущественно западных направлений, 3–9 м/с. Температура воздуха 18–22 градуса тепла.