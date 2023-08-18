Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается гроза

Служба погоды объявила по всей Эстонии грозовое предупреждение первого уровня.
Уже сегодня вечером вырастет угроза грозы на юго-западе и юго-востоке Эстонии. В ночь на субботу, 19 августа, и утром гроза ожидается по всей стране, местами сильные порывы ветра и ливни, возможен град. Местами гроза ожидается и в субботу днем.
В связи с этим Агентство окружающей среды объявило грозовое предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной.
В ночь на субботу ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный и восточный, 3-8, на побережье до 10, порывами до 14 м/с, в грозу порывы ветра могут быть сильнее. Температура воздуха 12-17, на побережье до 19 градусов тепла.
Днем переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный, 4-10, на западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 21-26 градусов тепла, на северном побережье в районе 20 градусов тепла.