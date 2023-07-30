Прогноз: дожди и грозы никто не отменял, но в понедельник хотя бы будет тепло

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник будет облачно с прояснениями. Во многих местах на материке пройдут дожди, на островах - рассеянные ливни и грозы. В некоторых местах будет туман. Преобладающий ветер на островах южный и юго-восточный, на материке - переменный 2-7 м/с. К утру на побережье Вирумаа усилится северо-восточный и северный ветер до 4-8, в порывах до 12 м/с. На юге будет преобладать ветер северо-восточного и северного направлений. Температура воздуха составит 11-17 градусов.

На Чудском озере будет дуть ветер переменных направлений 2-7 м/с. Высота волн до 0,6 метра. Во многих местах пройдет дождь. Видимость хорошая, при дожде - умеренная. Температура воздуха составит 15-17 градусов.

В понедельник переменная облачность, местами ливни и грозы. Местами дожди будут интенсивными с вероятностью града. Вечером, начиная с юго-запада, облачность редеет и вероятность дождя уменьшается. Ветер преимущественно южный 3-8, на островах в Западной Эстонии и побережье порывы до 12 м/с. Во время гроз возможны более сильные порывы ветра. Температура воздуха составит 18-24 градуса, при дождевых облаках столбик термометра опустится до 15 градусов.